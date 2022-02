Dwayne Johnson, Kanye West, Taylor Swift... Le surprenant Top 25 des stars les mieux payées en 2022

Alors que Kylie Jenner était la star la mieux payée du monde en 2020, découvrez les stars qui seront les mieux payées en 2022. Eh oui, le classement Forbes a déjà été fait pour l'année à venir, et il n'y a pas Kylie Jenner. En revanche, on retrouve notamment Dwayne Johnson, Kanye West et Taylor Swift. Voilà le top 25 des célébrités qui auront les plus gros salaires en 2022 !

1. Peter Jackson (580 millions de dollars)

Le réalisateur des sagas Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ou encore du film King Kong, est devenu milliardaire. Peter Jackson a vendu une partie de sa société d'effets spéciaux Weta Digital à Unity Software, pour 1,6 milliard de dollars.

2. Bruce Springsteen (435 millions de dollars)

The Boss comme il est surnommé a cédé l'ensemble de son catalogue musical à Sony Music Group. Bruce Springsteen est donc toujours au top, tout du moins au niveau financier.

3. Jay-Z (340 millions de dollars)

Le premier milliardaire du hip-hop continue de se faire de l'argent. Jay-Z est peut-être moins présent dans la musique, mais le mari de Beyoncé est un businessman né : entre Tidal et sa marque de champagne Armand de Brignac, son compte en banque se porte bien.

4. Dwayne Johnson (270 millions de dollars)

L'ex catcheur The Rock, devenu l'un des acteurs les plus lucratifs de Hollywood, est toujours omniprésent au ciné et sur Netflix. Entre Jungle Cruise, Red Notice et bientôt Black Adam, Dwayne Johnson se fait de sacrés cachets avec ses nombreux rôles !

5. Kanye West (235 millions de dollars)

Même si Ye a pété un câble sur les réseaux (encore), l'ex de Kim Kardashian est dans le top 25. Le rappeur Kanye West est aussi designer des Yeezy pour Adidas, ce qui lui fait gagner encore plus d'argent que sa musique.

6. Trey Parker et Matt Stone (210 millions de dollars)

Vous ne connaissez (peut-être) pas leurs noms, mais vous devez connaître leur série : Trey Parker et Matt Stone sont les créateurs de South Park. Et ça leur rapporte plus de 80 millions de dollars par an.

7. Paul Simon (200 millions de dollars)

Paul Simon du groupe mythique Simon & Garfunkel s'est fait connaître avec des tubes comme Mrs. Robinson ou encore The Sound of Silence. Et des décennies plus tard, il touche toujours le jackpot car il a vendu plusieurs morceaux à Sony Music Publishing pour près de 250 millions de dollars.

8. Tyler Perry (165 millions de dollars)

L'acteur et producteur (vu notamment dans Don't Look Up : Déni cosmique, Ninja Turtles 2 et Gone Girl) est devenu célèbre avec Madéa, grand-mère justicière. Et la comédie potache est de retour, de quoi encore faire gagner un beau salaire au comique, qui gagne aussi sa vie grâce à un accord de production avec BET et son studio de production à Atlanta.

9. Ryan Tedder (160 millions de dollars)

Ryan Tedder est le leader du groupe OneRepublic. Il a collaboré avec Beyoncé, Adele, Demi Lovato, Maroon 5, Camila Cabello, les Jonas Brothers... Et il est plein aux as après avoir vendu une partie de son catalogue à la société d'investissement KKR.

10. Bob Dylan (130 millions de dollars)

Véritable légende de la musique, Bob Dylan a créé des titres qui ont traversé les générations : Like A Rolling Stone, Knockin' on Heaven's Door, All Along the Watchtower... Il a cédé sa musique à Sony pour 150 millions de dollars.

11. Red Hot Chili Peppers (116 millions de dollars)

Les rockeurs de LA ont enchaîné les tubes : Give It Away, Under the Bridge ou encore Californication. Et les Red Hot Chili Peppers ont vendu leurs titres au fonds d'investissement musical Hipgnosis.

12. Reese Witherspoon (115 millions de dollars)

Depuis Big Little Lies, Reese Witherspoon est toujours sur le petit écran. Grâce à la saison 2 de The Morning Show (où elle aurait eu un chèque de 20 millions de dollars) et la vente de sa société de production Hello Sunshine, l'actrice et productrice a de quoi voir venir.

13. Chuck Lorre (100 millions de dollars)

Il est le scénariste de séries comme Mon oncle Charlie, The Big Bang Theory, Young Sheldon et La méthode Kominsky sur Netflix. Des séries à succès qui font qu'il continue de très bien gagner sa vie.

14. Sean Combs (90 millions de dollars)

Sean Combs alias Diddy a plusieurs sociétés : Bad Boy Records, sa marque de mode Sean Jeans, sa marque de vodka Cîroc... Et c'est grâce à ces boîtes qu'il arrive à se faire un sacré pognon.

15. Dick Wolf (86 millions de dollars)

C'est lui derrière les franchises New York, police judiciaire (avec New York, unité spéciale, New York, crime organisé...), Chicago Fire (avec Chicago Med...), FBI (avec FBI: Most Wanted...). Dick Wolf est le nom que vous verrez dans les génériques de ces séries cultes, et ça lui réussit bien coté money.

16. Howard Stern (85 millions de dollars)

L'autoproclamé "roi de tous les médias" est l'animateur de son émission de radio The Howard Stern Show. Howard Stern a renouvelé son contrat avec SiriusXM pour un montant de 500 millions de dollars sur 5 ans. Donc son salaire ne risque pas de faiblir.

17. Kevin Bright (Marta Kauffman, David Crane, 82 millions de dollars)

Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane sont les créateurs de Friends. Ils ont un accord de 425 millions de dollars pour la rediffusion des épisodes de Friends. Et en plus, ils ont réuni le casting original pour un épisode spécial retrouvailles sur HBO Max aux USA et sur Salto en France.

18. Shonda Rhimes (81 millions de dollars)

On lui doit La Chronique des Bridgerton sur Netflix, mais aussi Grey's Anatomy, Scandal, Murder... Bref, la papesse du drama arrive à se faire de l'argent grâce à ses programmes très appréciés dans le monde entier.

19. Neil Young (80 millions de dollars)

Neil Young chantait My My, Hey Hey, For What It's Worth ou encore Down by the River. Il a vendu ses droits musicaux au fonds d'investissement Hipgnosis et a donc gagné le gros lot.

20. Greg Berlanti (75 millions de dollars)

Scénariste pour Riverdale mais aussi You, il a un accord de production de 6 ans avec Netflix qui lui permet d'avoir un salaire plus que XXL.

21. Lindsey Buckingham (73 millions de dollars)

Le guitariste de Fleetwood Mac a cédé son catalogue d'édition à la société Hipgnosis. Pour rappel, Lindsey Buckingham et les autres membres ont connu de nombreux succès avec notamment Go Your Own Way, The Chain et Tusk.

22. Mötley Crüe (72 millions de dollars)

Le groupe de heavy metal a vendu les droits de plusieurs de leurs chansons, dont Kickstart My Heart, Dr. Feelgood et Girls, Girls, Girls à la société BMG. Parmi les membres il y a Tommy Lee, connu pour sa sextape avec Pamela Anderson (qu'il avait épousé), dont parle la série Pam & Tommy sur Disney+.

23. Beach Boys (64 millions de dollars)

I Get Around, California Girls, Help Me, Rhonda... En écoutant ces chansons, on se croit en Californie. Les Beach Boys ont vendu une grande partie de leurs droits musicaux au businessman Irving Azoff, et du coup ils se sont fait pas mal de billets verts.

24. Blake Shelton (55 millions de dollars)

Star de la musique country et mari de Gwen Stefani, Blake Shelton a vendu son catalogue musical, et a donc gagné pas mal d'argent. Sans oublier qu'il est aussi coach dans The Voice à la télévision, ce qui lui vaut un salaire de 13 millions de dollars.

25. Taylor Swift (53 millions de dollars)

Taylor Swift, elle, a gagné de l'argent avec sa musique mais aussi grâce à des contrats avec Peloton et Starbucks.