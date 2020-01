Dwayne Johnson : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur

3. C'est un ancien délinquant

La vie de Dwayne Johnson aurait pu être très différente. Il faut dire que son adolescence n'a pas été des plus faciles. L'acteur a beaucoup déménagé durant son enfance et, lorsqu'il vivait à Hawaï quand il avait 14 ans, sa famille a été expulsée de leur appartement. Afin de gagner de l'argent pour aider ses proches, il s'est tourné vers... le crime. Il a participé à de nombreux vols sur des touristes et a été arrêté 9 fois avant ses 17 ans.

4. Son régime alimentaire à faire pâlir

Avoir un corps comme celui de Dwayne Johnson, ça ne s'improvise pas. Et mieux vaut le voir au cinéma que l'avoir à la maison. Et pour cause : il mange 7 repas par jours. Oui, 7 ! Parmi les aliments qu'il privilégie, on retrouve les oeufs, le poisson, le riz, les brocolis ou encore les pommes de terres. Il mange environ 5000 calories par jour soit à peu près le double de ce qui est recommandé pour un homme. Un régime alimentaire essentiel pour assurer ses nombreux entraînements sportifs.