Dune 2 : ça y est, la suite est officielle mais n'arrivera pas avant longtemps

Le 15 septembre dernier, Dune sortait au cinéma en France. Repoussé à plusieurs reprises à cause de la pandémie, le film qui met en scène Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson ou encore Jason Momoa cumule déjà plus de 2,6 millions d'entrées chez nous. Et ce n'est que le début ! Sorti ce vendredi 22 octobre aux US (à la fois au ciné et sur HBO Max), le film a récolté plus de 40 millions de dollars de recettes. Résultat ? La suite verra bien le jour.

La suite de Dune est officielle mais il va falloir patienter

Vendu clairement comme une saga, Dune aura bien le droit à un 2ème volet au cinéma. Ce sont Timothée Chalamet qui joue Paul Atréides et les studios Legendary qui ont annoncé la bonne nouvelle ce mardi 28 octobre 2021, quelques jours seulement après la sortie aux Etats-Unis. "Ce n'est que le début... Merci à tous ceux qui ont fait l'expérience de Dune jusqu'à présent et ceux qui vont y aller dans les jours et semaines à venir. Nous sommes excités de continuer cette aventure" a écrit le studio tandis que l'acteur a reposé une image annonçant la partie 2 du film.