Dune : premières images sublimes du film avec Timothée Chalamet et Zendaya

Premières images sublimes pour le film Dune

On ne sait pas encore à quel moment il sera possible de retrouver les salles de cinéma à la fin du confinement et de l'épidémie de Covid-19, mais on sait déjà que Dune - la nouvelle adaptation cinématographique de l'oeuvre de Frank Herbert, ici réalisée par Denis Villeneuve, est l'un des films que l'on a le plus hâte de découvrir.

Annoncé le 23 décembre dans les salles obscures et en attendant une première bande-annonce, ce Dune 2020 se dévoile en effet à travers de sublimes premières images publiées par Vanity Faire. L'occasion de se préparer à la magnifique touche visuelle qu'apportera Villeneuve sur cet incroyable univers et d'apercevoir le casting 5 étoiles en costumes.

Ainsi, Timothée Chalamet se glisse dans la peau de Paul Atréides, Zendaya incarne Chani, Oscar Isaac est Leto Atréides, tandis que Rebecca Ferguson porte le personnage de Jessica Atréides. Mais ce n'est pas tout, Josh Brolin se dévoile également en tant que Gurney Halleck, alors que Jason Momoa apparaît ici en tant que Duncna Idaho.

Une adaptation fidèle

Des premières images aussi belles qu'impressionnantes accompagnées d'une promesse excitante. Auprès du magazine, Denis Villeneuve a en effet révélé s'être inspiré de la récente approche de Warner Bros avec l'adaptation de Ça pour donner vie à ce projet : "Je n'aurais pas accepté d'adapter ce livre en un seul film. Ce monde est trop complexe. Il puise sa force dans ses détails".

De quoi ainsi s'attendre à un film aussi puissant que l'oeuvre d'origine, voire même un peu plus. L'actrice Rebecca Ferguson l'a de son côté confié, "Denis s'est montré très respectueux du travail de Frank, mais la qualité des arcs narratifs pour la plupart des femmes a atteint un nouveau niveau. Il a apporté quelques changements qui sont joliment portés à l'écran." On a hâte.