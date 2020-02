DJ Snake confie : la collab avec Lady Gaga "s'est pas bien passée", "j'allais arrêter la musique"

DJ Snake a précisé : "Artistiquement c'était génial, j'ai beaucoup appris à ses côtés". "Elle est compliquée mais comme je le suis et comme d'autres artistes le sont, c'est normal" a-t-il ajouté, "après c'était peut-être la position dans laquelle j'étais, le fait d'être un petit français qui parlait pas vraiment anglais, qui avait pas un nom - j'étais pas David Guetta à l'époque - on m'écoutait moins" et "quand j'avais une idée etc, c'était : 'Ouais, euh non'. Et donc beaucoup de frustration". Un peu mis à l'écart pendant cette collaboration avec Lady Gaga, le DJ désormais mondialement célèbre n'a pas bien vécu cette période.

DJ Snake s'est dit "offensé"

A fond dans son travail, celui qui a bloqué sa mère sur Instagram a expliqué : "Je suis quelqu'un de passionné moi en fait donc si je fais quelque chose et je livre un morceau pour un album et quand l'album sort ton morceau n'a plus rien à voir avec ce que t'as fais". Forcément, il ne l'a pas bien pris : "Malgré l'argent, malgré le buzz", "je suis offensé. T'as touché mon bébé et ça n'a plus rien à voir en fait". En plus de ne pas pouvoir s'exprimer autant qu'il le voulait, Snake a donc vu ses titres pour Lady gaga retravaillés différemment : "C'était un peu dur".

A cela s'ajoute le manque d'argent et de reconnaissance de l'époque, comme il l'avait indiqué à Konbini : "On n'avait pas d'argent pour manger, c'était compliqué mais on avait la passion. C'est là où la frustration est née : quand t'es personne, que tu es en studio avec des gens et que tu ne peux pas vraiment driver la session", "c'est dur de faire de l'art à la commande (...) On a fini cette aventure et j'étais remonté. Pas contre eux mais contre moi-même".

Puis, en 2013, DJ Snake s'est fait connaître avec Turn Down for What, qui devient un hit dans le monde entier (il est même certifié 6 fois disque de platine aux Etats-Unis). Depuis, il a enchaîné les tubes, de Get Low avec Dillon Francis, à Lean On en feat. avec Major Lazer, en passant par Let Me Love You avec Justin Bieber ou encore Taki Taki avec Cardi B, Selena Gomez et Ozuna.