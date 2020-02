DJ Snake avoue avoir bloqué sa mère sur Instagram pour une drôle de raison

"Vous en parlez souvent de votre mère, elle est importante. Elle vous suit sur les réseaux sociaux et elle met des commentaires !" a déclaré Yann Barthès, avant que DJ Snake avoue : "Dernièrement je l'ai bloquée sur Instagram". Après avoir ri de cette révélation, il s'est expliqué sur la raison qui l'a poussé à bloquer sa mère sur le réseau social : "Le problème c'est que quand il y a des gens qui m'insultent, elle y va", "elle lit les commentaires et elle me défend !". "La pauvre, elle se fait du mal !" a-t-il même confié.

DJ Snake, un artiste proche de sa famille

Malgré ses millions de disques vendus à travers le monde et sa célébrité où qu'il aille, le DJ français reste proche de sa mère. "Ma mère m'a soutenu et a travaillé dur pour me filer un peu d'argent pour mes premières platines, j'étais très jeune, j'y ai cru, ma mère y a cru, m'a soutenu" avait-il raconté à Mouloud Achour dans Clique en septembre 2019, "Avec le recul, elle m'a laissé croire en mes rêves et aujourd'hui le rêve continue".

DJ Snake a aussi assuré être proche de sa "famille en général" et de ses "amis". C'est grâce à tous ses proches si DJ Snake n'a pas "vrillé". "J'ai eu la chance de percer un peu tard" a-t-il aussi rappelé, "parce que quelqu'un qui perce à 20 ans avec tout ça, avec tout le succès, l'amour, la haine, parce que ça vient avec", "l'argent, l'exposition", "je pense que personne peut encaisser tout ça". Lui qui avait réagi à la mort d'Avicii en soulignant la "pression énorme" des stars de la musique a ajouté : "Si t'es pas solide et que t'as pas des gens autour de toi qui te ramènent à la vie réelle, je pense que tu t'envoles et tu t'éclates au prochain single qui marche pas".