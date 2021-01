Dix pour cent saison 5 : un téléfilm et de nouveaux épisodes à venir ? Le producteur confirme

On pensait que la saison 4 de Dix pour cent, récemment diffusée sur France 2, allait être la dernière, finalement la célèbre série portée (entre autres) par Camille Cottin devrait prochainement avoir le droit à une suite. C'est Dominique Besnehard - co-producteur à l'origine de cette fiction, qui a révélé cette bonne nouvelle au micro de Télépro.

Une série loin d'être terminée

Interrogé sur son avenir sur nos écrans, le papa de Dix pour cent n'a en effet pas caché son envie de poursuivre l'aventure, "On est en train d'examiner plusieurs projets avec France Télévisions". Et visiblement, même si rien n'est encore acté aujourd'hui, il a déjà un plan en tête qu'il aimerait suivre, "On va peut-être faire un unitaire déjà. Peut-être à New York. Et ensuite on reviendrait à une série, à une cinquième saison".

Un téléfilm avant une saison 5 ? Un concept qui peut surprendre, mais qui serait pourtant nécessaire. Selon Dominique Besnehard, il s'agirait de l'option parfaite qui permettrait ainsi de garder la série en vie dans la tête des téléspectateurs, tout en s'accordant suffisamment de temps pour imaginer les meilleures intrigues possibles, "Le temps d'écrire une cinquième saison, ça prend du temps. Et je pense que de ne rien faire avant cette cinquième saison, ça va un peu éloigner le spectateur, alors que si on fait un unitaire assez vite, les gens ne vont pas [les oublier]".

Malheureusement, n'espérez pas assister aux retours de vos agents préférés avant encore un petit moment. Alors que Dominique Besnehard réfléchit déjà à une collaboration France Télé/Netflix pour faciliter un tournage aux USA (ce qui peut être difficile à mettre en place), il faudra surtout réussir à concorder les agendas de tous les acteurs. Or, avec une Camille Cottin de plus en plus demandée à l'étranger (elle vient de rejoindre le casting du film Gucci de Ridley Scott), ça s'annonce compliqué.