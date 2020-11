Dix pour cent saison 5 : bientôt une suite sur France 2 ? Tout le monde est chaud

Pendant longtemps, la saison 4 de Dix pour cent a été annoncée comme la dernière de la série. Au printemps dernier, Dominique Besnehard - le papa de la série de France 2, confiait même qu'il était de plus en plus compliqué d'écrire de nouvelles intrigues, "C'est pas facile de tenir quatre saisons sur un métier que personne ne connaissait vraiment, jusqu'à maintenant, dans la France profonde". Pourtant, 6 mois plus tard, la situation semble avoir totalement évolué.

Encore plus de Dix pour cent à l'avenir ?

Au micro d'Europe 1, Dominique Besnehard s'est ainsi montré satisfait de l'intégration d'Anne Marivin au casting dans le rôle d'Élise Forman. A tel point qu'il refuse désormais l'idée de pas lui écrire plus de choses, "C'est pour cela que je souhaite que cette série ne s'arrête pas, ce serait dommage de ne pas la revoir". Et visiblement, il est prêt à toute les idées pour étendre son histoire, "On pourrait faire, par exemple, un unitaire, peut-être pour un 90 minutes".

Rassurez-vous, il ne ferme pas la porte au format habituel, mais il l'a également précisé, une saison classique met toujours plus de temps à voir le jour, "L'écriture de Dix pour cent, c'est très long. Comme c'est assez léché et assez élégant, on n'enchaîne pas les saisons comme ça". Autrement dit, on pourrait donc avoir le droit à une double dose de Dix pour cent dans les mois à venir, avec un unitaire + une saison 5. Comme quoi, les miracles existent.

Camille Cottin ne ferme pas la porte

La bonne nouvelle, c'est que Dominique Besnehard ne devrait pas avoir de mal à convaincre ses partenaires de revenir en cas de renouvellement. Il y a quelques semaines, Camille Cottin confiait dans l'émission C à vous être déjà nostalgique de la série, "Je suis triste de quitter cette série. En plus cette saison, il y a quelque chose qui résonne avec ce qu'on a traversé. Il y a le fait d'aller au bout d'un cycle. Les protagonistes de Dix pour cent vont traverser des épreuves et des obstacles et ils vont se remettre en question".

Oui, ses propos pourraient laisser penser qu'elle a fait son deuil et qu'elle est prête à avancer, néanmoins la comédienne a rapidement précisé qu'elle ne fermait aucunement la porte à un retour. A la question, "Il n'y aura pas de suite, c'est bien ça ?", elle a tout simplement répondu, "On ne sait pas ! Comment dire ? C'est possible, on ne sait pas..." Une nouvelle preuve que l'espoir est permis.

Une saison 5 ou un film ?

Enfin, pour la petite anecdote, Marc Fitoussi - le réalisateur de Dix pour cent, a de son côté révélé, "Il y a la peur d'une lassitude et c'est plutôt sain. Mais j'ai du mal à penser qu'on ne retrouvera plus jamais ces personnages". A ce sujet, il ne serait pas surpris de voir la série suivre l'exemple d'une autre comédie culte de France 2, Fais pas ci, fais pas ça : "Peut-être qu'il n'y aura pas de saison 5, mais pourquoi pas un film ou un téléfilm".

Vous l'aurez compris, nos agents préférés sont loin d'avoir signé leur dernier contrat !