Fais pas ci, fais pas ça de retour avec un téléfilm spécial Noël, premières infos dévoilées

Fais pas ci, fais pas ça de retour sur France 2

En juin dernier, Guillaume de Tonquédec confirmait la bonne nouvelle : Fais pas ci, fais pas ça reviendra prochainement sur France 2. Alors non, il ne s'agira pas d'une nouvelle saison inédite, mais la célèbre comédie familiale aura le droit à un téléfilm très spécial.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, on y apprend ainsi que celui-ci s'intitulera "Y aura-t-il Noël à Noël ?" et que le tournage vient tout juste de débuter et s'étendra jusqu'au 20 octobre prochain. Autrement dit, il y a de fortes chances pour qu'il soit diffusé d'ici la fin de l'année sur nos écrans. Et ça, ça fait plaisir.

Noël en folie chez les Bouley et les Lepic

Concernant l'histoire, on peut déjà s'attendre à une intrigue déjantée comme la série a si bien su le faire par le passé. Au programme ? A la surprise générale, Fabienne et Renaud Lepic vont choisir de ne pas fêter Noël en famille cette année. Bien décidés à se faire (enfin) plaisir, ils vont en effet prévoir d'assister à un concert de Céline Dion à Las Vegas. Et du côté de Denis et Valérie Bouley ? Noël devrait également avoir une drôle de tête puisque le couple tentera d'imposer aux enfants un Noël écolo et altruiste.

Problème pour ces deux couples, leurs enfants ne vont pas du tout valider ces deux choix et vont alors mener une révolte afin d'obliger tout le monde à revoir leurs plans et à célébrer cette fête comme elle se doit ! Une guerre des familles à Noël ? Que demander de plus.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore à quelle période se situera cette histoire - souvenez-vous, le dernier épisode de la série mettait en scène différents sauts dans le temps, mais on sait déjà que l'intégralité du casting sera présent, que ce soit chez les parents (Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, Isabelle Gelinas, Bruno Salomone) ou chez les enfants (Yannis Lespert, Tiphaine Haas, Cannelle Carré-Cassaigne, Timothée Kempen-Hamel, Alexandra Gentil, Lilian Dugois et Juliane Lepoureau). Vivement !