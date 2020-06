Fais pas ci, fais pas ça : c'est confirmé, le retour de la série est "en cours d'écriture"

3 ans après la diffusion du dernier épisode sur France 2, Guillaume de Tonquédec est toujours aussi fan de la série Fais pas ci, fais pas ça, qui l'a véritablement révélé aux yeux du public. Lors d'un entretien accordé à Télé Star, l'inoubliable interprète de Renaud Lepic a en effet confié sa reconnaissance éternelle pour cette comédie, "C'est une chance folle. J'ai fait vingt ans de théâtre avant d'être touché par les baguettes magiques qu'ont été 'Fais pas ci, fais pas ça' et 'Le prénom'. Tout artiste en rêve. Quand cela vous tombe dessus, c'est un cadeau du ciel..."

Un retour en préparation

Aussi, sans grande surprise, Guillaume de Tonquédec n'est pas contre l'idée de reprendre son rôle dans le futur. Et visiblement, le retour de Fais pas ci, fais pas ça serait même déjà en route et très proche de se concrétiser. Après avoir promis que les récentes rumeurs à ce sujet "ne sont pas des intox", le comédien a révélé, "On en parle depuis longtemps et ce sera un unitaire qui est en cours d'écriture".

Oui, vous ne rêvez pas, France 2 devrait - d'ici 2021, diffuser un épisode/téléfilm inédit de 90 minutes afin de mettre en scène les nouvelles aventures des Bouley et des Lepic. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, des adultes aux enfants, devrait être présent pour l'occasion. "Aujourd'hui, nous n'avons qu'une envie, celle de nous retrouver" a rappelé Guillaume de Tonquédec. Par contre, on ne sait pas comment cet épisode se situera dans la chronologie de l'histoire après un final qui faisait de nombreux sauts dans le temps.

Quoi qu'il en soit, voilà enfin une nouvelle qui a de quoi nous réjouir en 2020, c'est pas trop tôt !