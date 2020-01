Fais pas ci, fais pas ça : la série bientôt de retour avec une surprise...

Moins de trois ans seulement après la diffusion du dernier épisode sur France 2, Fais pas ci fais pas ça devrait très bientôt avoir le droit à un comeback à la télévision. Interrogé par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, "La série va revenir ?", Guillaume de Tonquédec - l'interprète de Renaud Lepic, a dans un premier temps confié, "peut-être", avant de déclarer, "On a déjà tous accepté en fait".

Un retour spécial pour Fais pas ci fais pas ça ?

Vous avez bien lu, à l'inverse du casting de Friends, les acteurs de la comédie française sont prêts à vivre de nouvelles aventures avec leurs personnages, "On a qu'une envie, c'est d'y retourner". Une révélation qui devrait faire le bonheur des téléspectateurs, même si ce retour pourrait s'opérer avec un twist.

Ainsi, ne vous attendez pas à découvrir une nouvelle saison complète, Guillaume de Tonquédec table plus sur un nouveau format : "Peut-être que nous ne ferons qu'un épisode seulement, de 90 minutes. Ça ne serait pas sous forme de série." Certes, c'est moins cool qu'une fournée d'épisodes inédits, mais on ne dira jamais non à un téléfilm bonus.