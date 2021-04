Dix pour cent de retour : un film et une saison 5 annoncés par le producteur

Le retour de Dix pour cent confirmé

La rumeur courait depuis plusieurs mois, c'est désormais confirmé : la série Dix pour cent va bientôt reprendre. Invité de l'émission Culture Médias (Europe 1), Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios (producteur de la fiction) a en effet révélé qu'un téléfilm, qui fera suite à la récente saison 4, allait bientôt entrer en tournage.

"On avance très bien. L'idée est qu'il soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d'année ou début d'année prochaine" a-t-il ainsi confié. Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus à son sujet. Là où Dominique Besnehard - co-producteur à l'origine de cette fiction, espérait récemment tourner ce projet à New York, cette idée pourrait logiquement être abandonnée à cause de l'épidémie de Covid-19, toujours aussi active dans le monde.

De même, aucun acteur n'a encore été confirmé, il faudra donc patienter avant de savoir si on retrouvera réellement l'intégralité du casting original. Or, quand on sait qu'ils sont désormais tous demandés au cinéma, des problèmes d'agendas ne sont déjà pas à exclure.

Une saison 5 de Dix pour cent au programme

De quoi inquiéter Thomas Anargyros ? Pas du tout. Il l'a par la suite ajouté, ce fameux film devrait surtout faire office de transition vers quelque chose de plus ambitieux, "Après cet unitaire évènement (...) nous allons embrayer avec une nouvelle saison de Dix pour cent". Vous ne rêvez pas, là où la saison 4 semblait conclure la série, une saison 5 est désormais au programme.

Une décision qui fera le bonheur des fans, mais qui interroge déjà : étant donné que chaque personnage partait de son côté pour de nouveaux projets lors du dernier épisode en date, comment les scénaristes vont-ils réussir à réunir tout ce petit monde de façon logique et satisfaisante ? Doit-on craindre une saison 5 portée par de nouveaux héros ? A suivre.