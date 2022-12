Disneyland Paris : plus que quelques jours pour profiter de ce lieu emblématique avant sa fermeture définitive

Afin de continuer à attirer de plus en plus de visiteurs venus de partout dans le monde, il faut bien quelques nouveautés à Disneyland Paris. Cet été, le parc a dévoilé son Avengers Campus, une nouvelle zone dédiée à l'univers Marvel avec de nouvelles attractions comme la Avengers Assemble - Flight Force qui remplace le Rock'n'Roller Coaster ou bien la Spider-Man W.E.B. Adventure. Alors que l'on fêtera les 100 ans de la Walt Disney Company en 2023, le parc d'attractions voit encore plus loin. Et ça passe par une refonte du cultissime Disney Village qui se situe aux abords du parc.

>> La meilleure attraction du monde est française et, surprise, elle n'est ni à Disneyland ni au Parc Astérix <<

Plusieurs restaurants emblématiques de ce lieu très apprécié des fans du parc vont fermer et être remplacés par de nouvelles enseignes. Comme par exemple le Café Mickey, déjà fermé, et qui va laisser sa place à une brasserie. Mais ce n'est pas le seul endroit concerné par une fermeture.

Ce lieu emblématique de Disneyland Paris ferme, mais tu as encore quelques jours pour en profiter

C'est cet été qu'on a appris la fermeture de l'un des restos les plus cultes de Disney Village : le Planet Hollywood. Eth oui, comme le Café Mickey, ce lieu va laisser sa place à un nouveau restaurant prochainement, ce qui avait pas mal attristé les internautes. Pour profiter de ce resto emblématique, il faut donc se dépêcher. Et pour cause : il ferme définitivement ses portes le 7 janvier 2023. Tu as donc encore quelques jours pour profiter des burgers et plats délicieux venus des US. Après, il sera trop tard !

>> QUIZ Disneyland Paris : connais-tu VRAIMENT bien le parc d'attractions ? <<

A noter que le Planet Hollywood n'est pas le seul lieu de Disney Village qui ferme ses portes le 7 janvier. Le King Ludwig's Castle va aussi tirer sa révérence. Mais on sait déjà ce qui va le remplacer : on y retrouvera dès février The Royal Pub, qui servira des plats inspirés de la cuisine des pubs britanniques. Quant au Planet Hollywood ? Le nom du resto qui le remplacera n'a pas été dévoilé pour le moment.