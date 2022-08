Ce lieu très emblématique de Disneyland Paris va fermer ses portes définitivement et ça nous crève le coeur !

Mais malheureusement, malgré toutes bonnes nouvelles, le campus de Disneyland Paris s'apprête à opérer un changement majeur, en fermant l'un des lieux les plus importants dans Disney Village, pour lancer un chantier de rénovation complète au coeur de Disney Village, zone commerciale et de divertissements abritant un cinéma, des boutiques et des restaurants.

Pour les 30 ans de Disneyland Paris, le parc fait peau neuve !

Ce projet de rénovation pour les 30 ans de Disneyland Paris va donc, entre autres, marquer la fin du très célèbre Planet Hollywood, au profit d'un autre restaurant.

Inspiré par le monde magique d'Hollywood, le Planet Hollywood a ouvert ses portes à Disneyland Paris en 1996, et n'a cessé depuis de faire rêver les visiteurs avec ses décors de films mythiques comme Star Wars ou Terminator.

Disneyland Paris a annoncé la fermeture définitive de ce lieu pour le 7 janvier 2023. Il vous reste donc quelques mois pour profiter de lieu magique et revivre des moments d'enfances uniques avant que lieu ne disparaisse pour jamais. Et comme nous le rappelait cet article de 750g, on peut profiter du lieu sans nécessairement avoir un billet d'entrée pour le parc Disneyland.

Les clients tristes sur les réseaux sociaux

En apprenant la nouvelle, plusieurs ont fait part de leur mécontentement sur Twitter et Instagram.