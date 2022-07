On a testé l'Avengers Campus, la nouvelle zone du parc Disneyland Paris : spoiler, on veut y vivre toute notre vie

Disneyland Paris continue de faire rêver. 30 ans après son ouverture, et en attendant les lands Reine des Neiges et Star Wars, le parc d'attractions s'offre une nouvelle zone, Avengers Campus, située à quelques mètres de The Twilight Zone Tower of Terror (la tour de la terreur). La date d'ouverture est fixée : rendez-vous à partir du 20 juillet pour découvrir cette extension, située dans le parc Walt Disney Studios.

Votre mission ? Rejoindre Tony Stark qui a décidé de former la prochaine génération de Super Héros. Préparez-vous, recrues, vous n'allez pas être simples spectateurs et vous allez pouvoir aider Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel, Black Widow, Black Panther et tous les autres.

2 nouvelles attractions folles

Forcément, ce sont surtout les deux nouvelles attractions qui attireront les visiteurs. On commence avec une merveille : Spider Man W.E.B Adventure, accessible au plus grand nombre puisqu'il n'y a pas de limite de taille. Ici, après quelques blagues de Peter Parker sous les traits de l'hologramme de Tom Holland, tout part un peu en sucette. Pas le choix, c'est à vous de jouer pour aider Spider-Man à calmer les Spider-Bots qui font un carnage. Ces petites bestioles sont aussi adorables qu'énervantes : très mignonnes, elles peuvent construire tout ce qu'un Super-Héros pourrait vouloir. Mais elles sont un peu incontrôlables et sont capables de se répliquer à l'infini. Spidey compte sur votre aide pour les arrêter. Comment ? En vous filant le pouvoir de lancer des toiles, tout comme lui !

Concrètement, équipés de lunettes 3D, vous allez monter dans un véhicule et, grâce à une technologie bluffante de reconnaissance gestuelle, vous allez pouvoir envoyer vos fils avec vos mains et poignets. Le but ? Arrêter les Spider-Bots mais aussi tout péter. Vraiment fun et très bien foutu, Spider Man W.E.B Adventure offre aussi la bonne idée de comparer ses scores avec les autres passagers du véhicule mais aussi avec ceux qui ont fait les meilleurs scores ever. Préparez vos bras !

Deux chanceuses présentes pour cette inauguration et qui ont fait l'attraction à nos côtés sont en feu : "on était dans le top 10 tout à l'heure ! Ca fait 3 fois qu'on le fait, on y retourne là !". Plus loin, un autre visiteur invité s'emballe aussi : "c'est un peu comme l'attraction Buzz l'éclair, sauf que là, l'arme, c'est ta main et tes pouvoirs, c'est ouf !".