Disneyland Paris : Avengers Campus, La Reine des Neiges et Star Wars, les derniers détails sur l'agrandissement du parc

La zone de La Reine des Neiges devrait être prête entre 2023 et 2024 à Disneyland Paris. Le royaume d'Arendelle se situera lui aussi côté Walt Disney Studios. Une montagne de 40 mètres de haut et le château d'Elsa sont notamment en construction, en plus d'un lac avec une promenade féérique.

"Depuis sa sortie en 2013, La Reine des Neiges est l'une des histoires les plus plébiscitées par nos visiteurs. Avec le démarrage des travaux consacrés à cette nouvelle zone, ainsi que la superbe promenade du lac qui y mènera, nous sommes ravis de poursuivre l'extension du Parc Walt Disney Studios" avait déclaré David Wilson, Vice-Président de Walt Disney Imagineering Paris dans le communiqué.

Il y aura une nouvelle attraction, qui sera similaire à Frozen Ever After (qui existe dans le Disneyland à Honk-Kong et dans le Disneyland Epcot en Floride).

Les fans d'Elsa et Anna pourront aussi découvrir un nouveau restaurant avec vue sur le lac, aux couleurs givrées d'Arendelle.

Et des nouvelles boutiques sont aussi prévues pour vous transformer vous-même en princesse des glaces.

La zone Star Wars