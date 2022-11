La meilleure attraction du monde est française et, surprise, elle n'est ni à Disneyland ni au Parc Astérix

Cette attraction, qui a séduit le jury de professionnels lors du Salon IAAPA Attraction à Orlando (Floride), a fait son arrivée dans le parc en juillet 2022. Elle permet aux spectateurs, installés dans une plateforme rotative, d'être plongés dans l'oeil d'une tornade de catégorie 4 ou 5. Elle comprend de nombreux effets spéciaux, comme un vent puissant et des sièges tournant en fonction des rafales. Le parc recevra officiellement son titre le 15 avril 2023, lors de la 29e cérémonie des Thea Awards à Los Angeles.

Disneyland Paris décroche deux prix

De son côté, Disneyland Paris s'est vu décerner deux Brass Ring Awards par l'International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA). Les IAAPA Brass Ring Awards célèbrent l'innovation et l'excellence dans l'industrie mondiale du tourisme et sont considérées comme les distinctions professionnelles les plus prestigieuses décernées chaque année ! Ils sont décernés par un panel international d'experts.

Mickey et sa Parade Étincelante de Noël a été élue "Spectacle de Noël / de Fêtes le plus créatif au monde et les célébrations du 30e Anniversaire du parc ont été récompensées par le prix de "l'événement le plus créatif dans les parcs de Loisirs et attractions".

Décidément, les parcs français ont le vent en poupe !