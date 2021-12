Futuroscope : 3 bonnes raisons de (re)tester le parc d'attractions

Le Futuroscope est situé à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. Et PRBK a testé un séjour dans le parc d'attractions. Le plus ? Il est vraiment pas loin de Paris (et de l'Ile-de-France) : on a mis 1h16 en train TGV pour aller à la gare Poitiers, soit autant de temps que pour aller à Disneyland Paris et au Parc Astérix. Et il y a même une gare du Futuroscope, afin de profiter de sa journée ou de son week-end jusqu'au dernier moment ! Et voilà nos 3 bonnes raisons de tester le Futuroscope si vous n'y êtes jamais allé(e), ou d'y retourner si vous n'y êtes pas allé(e) depuis des années.

1. Pour les attractions comme Objectif Mars et L'Extraordinaire Voyage

Déjà, la première bonne raison d'aller au Futuroscope, c'est pour les attractions. En particulier pour Objectif Mars, la dernière attraction ouverte. C'est une expérience en intérieur mais aussi en extérieur, puisque vous êtes sur un roller-coaster. Et il y a des vitesses de pointe jusqu'à 55km/h, le tout sur le thème de l'espace ! Il avait même été élu "Meilleur nouveau roller coaster" aux European Star Awards 2020.

Si vous aimez les sensations fortes, vous allez aussi kiffer Danse avec les robots. Sur la musique de Martin Solveig, dans une ambiance boîte de nuit, des robots se déhanchent sur le dancefloor... avec vous. Vous allez remuer jusqu'à 7 mètres de haut, avec la tête parfois en bas. Si c'est trop pour vous, il y a 3 niveaux d'intensité, dont 1 pour les enfants.

On a aussi adoré L'extraordinaire Voyage (élue "Meilleure attraction européenne" aux Parksmania Awards 2017). On survole la Terre, les pieds dans le vide, et on se sent comme un oiseau. On se retrouve ainsi à voler au-dessus des 5 continents en passant par le Sahara, Dubaï, l'Himalaya, le Gange... Dépaysant !

Pour les fans d'Arthur et les Minimoys, on a aussi kiffé Arthur, l'aventure 4D. On voyage à dos de coccinelle dans une aventure en 4 dimensions, au coeur du monde merveilleux des Minimoys. Sans oublier l'attraction des Lapins Crétins, la course avec Sébastien Loeb...