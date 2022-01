Futuroscope : les 3 grosses nouveautés qui vont vous faire kiffer

1. Chasseurs de tornades et Mission Bermudes, deux nouvelles attractions pour 2022 et 2024

Le Futuroscope faisait partie des parcs d'attractions à rouvrir avec des nouveautés en 2020. Et les nouveautés continuent ! Le parc va ouvrir Chasseurs de tornades à la fin du printemps 2022, une toute nouvelle attraction. Chasseurs de tornades sera une expérience immersive et mobile dans un théâtre circulaire, qui mêle technologie, effets spéciaux et sensations. L'histoire ? Une météorologue et un chasseur de tornades surveillent le déplacement des cyclones dans un labo, quand une tornade est détectée... Le but ? En plus de passer un bon moment, le Futuroscope espère sensibiliser le grand public à la recherche météorologique et scientifique, et au au dérèglement climatique.