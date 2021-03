Disney : vos vieilles cassettes de dessins animés peuvent vous rendre riche !

Vos anciennes cassettes Disney peuvent vous rendre riche

Alors que Raya et le dernier dragon, dont l'actrice a été changée, est le nouveau Disney qui sera dispo sur Disney+, les anciens films d'animation peuvent vous rapporter des sous. Eh oui, si vous ne le saviez pas, sachez que vos vieilles cassettes VHS des classiques Disney peuvent vous rendre riche. Alors ne jetez pas les ancêtres des DVD et Blu-Ray, même si les K7 semblent bien loin à l'époque des plateformes de streaming. En effet, comme l'avait révélé The Sun, les cassettes VHS de la collection exclusive Disney, "The Classics", se revendent une fortune sur les sites internet.

Cette édition Black Diamond était limitée. Elle avait été commercialisée pendant moins de 10 ans, entre les années 1984 et 1993. Et forcément, grâce à cette vente éphémère dans le temps, les cassettes de cette édition sont maintenant devenues rares, vintage et collectors. Du coup, ça vaut de l'or ! Comment les reconnaître ? Les VHS ont un petit diamant noir dessiné sur la tranche de la boîte.

Des cassettes parfois vendues plus de 1 000 euros

Combien vous pouvez gagner en revendant des cassettes Disney de l'édition Black Diamond ? Sur eBay par exemple, la cassette de La Belle et la Bête est mise en vente au prix de 1 030 euros. Il y a aussi une même personne qui a proposé un lot de 10 cassettes avec notamment Cendrillon, Bambi, La Belle et la Bête, Aladdin, La Belle et la Clochard (qui a eu un remake en live-action) ou encore Les 101 Dalmatiens, pour la somme de 13 950 livres, soit environ 16 335 euros.

On vous laisse aller fouiller dans vos cartons, et checker les vide-greniers !