Raya et le dernier dragon : le nouveau Disney a changé d'actrice principale, voilà pourquoi

Mais alors pourquoi ce gros changement casting à la quasi dernière minute ? Le producteur du film, Osnat Shurer, s'est expliqué sur cette décision. "Il y a eu un changement important dans le personnage de Raya. L'actrice originale est bien sûr merveilleuse et elle correspondait parfaitement au personnage de Raya à l'époque, mais le personnage a beaucoup changé et il a fallu changer de voix" a ainsi révélé Osnat Shurer à Cinema Blend.

Kelly Marie Tran, "c'est le rêve d'un producteur"

Le producteur de Raya et le dernier dragon a aussi précisé à propos de Kelly Marie Tran : "Elle incarne tout simplement Raya. Le personnage a changé, puis il a changé encore plus, car ce travail en commun commence à se faire entre la voix et le scénariste, les animateurs et il prend une toute autre vie. C'est juste un de ces moments de changement créatif".

Pour lui, celle qui avait été harcelée par les fans de Star Wars est parfaite dans ce premier rôle ! "Il y a un esprit, une chaleur, une force, et puis, une vulnérabilité qui avait encore du pouvoir derrière, qui se combinent tous ensemble... Kelly rassemble tout cela en un seul paquet d'acteur super talentueux" a-t-il avoué, "C'est le rêve d'un producteur".