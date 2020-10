Raya et le dernier dragon : Disney dévoile la bande-annonce de son nouveau film d'animation

Après Elsa et Anna (La Reine des Neiges) en 2013 et Vaiana en 2016, Disney s'apprête à nous présenter sa toute nouvelle héroïne prénommée Raya. En mars 2021, le studio dévoilera en effet son nouveau grand film d'animation événement intitulé Raya et le dernier dragon qui devrait, comme à chaque fois, nous plonger au coeur d'une aventure incroyable.

Raya à la poursuite d'un dragon

Raya et le dernier dragon mettra ainsi en scène un monde où la paix sera fragilisée et où les tensions entre les différents peuples seront plus intenses que jamais. Face à une catastrophique guerre imminente, Raya - future gardienne de la pierre du dragon, va alors se donner pour mission de trouver la toute dernière créature de ce genre vivante sur Terre afin d'unifier tout le monde.

On peut le découvrir dans la bande-annonce, Raya et le dernier dragon a tout pour nous bluffer à l'écran. En plus d'une esthétisme magnifique, ce film pourra compter sur des décors riches et originaux, mais également sur une ambiance façon Tomb Raider / Indiana Jones par instant qui devrait être particulièrement cool à suivre, notamment à travers des séquences d'action passionnantes. Enfin, comme c'est régulièrement le cas avec Disney, on aura également le droit à une petite (ou presque) créature tout mignonne prénommée touc-touc qu'il sera difficile de ne pas aimer.

Reste désormais à espérer que le Covid-19 sera de l'histoire ancienne en mars 2021 au risque de voir ce film suivre l'exemple de Soul (le dernier Pixar) et ainsi atterrir directement sur Disney+...