Dirty Dancing : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le film culte

1. Les deux acteurs principaux se détestaient

Alors que le remake diffusé sur TF1 s'était fait descendre par de nombreux internautes, le film original Dirty Dancing en revanche est toujours aussi mythique. Pourtant, c'était la guerre entre Patrick Swayze et Jennifer Grey sur le tournage. Ils avaient déjà joué ensemble en 1984 dans L'Aube rouge de John Milius et ne pouvaient pas se supporter. L'interprète de Bébé a même failli décliner l'offre tant elle détestait son partenaire de jeu. La productrice du film a en effet révélé dans le docu The Movies That Made Us (dispo sur Netflix) : "Jennifer nous a demandé : 'N'importe qui sauf Patrick Swayze'".

La série documentaire a précisé qu'une fois sur le tournage, Patrick Swayze était souvent en retard, ce qui énervait Jennifer Grey. En revanche, l'acteur était un excellent danseur contrairement à l'actrice qui avait du mal à retenir les pas de danse, ce qui exaspérait Patrick Swayze. Mais ils ont fini par s'expliquer lors d'une longue conversation (où ils auraient même pleuré). Et après ça, les héros de Dirty Dancing sont même devenus amis.

2. Patrick Swayze a écrit un des tubes de Dirty Dancing

Il n'y a pas que The Time of My Life dans Dirty Dancing. Bien d'autres chansons sont cultes. Comme She's Like The Wind par exemple. En plus, c'est Patrick Swayze lui-même qui a écrit les paroles de ce tube. Et c'est même lui qui chante ce morceau dans le film. A noter que ce titre a été classé première chanson populaire aux États-Unis dans le Billboard Hot 100 du Billboard magazine.

3. Deux autres acteurs devaient jouer dans le film

Avant que Patrick Swayze et Jennifer Grey ne soient choisis, c'est Val Kilmer et Sarah Jessica Parker qui auraient pu avoir les premiers rôles. Sauf que Val Kilmer refusa le rôle de Johnny Castle. Quant à Sarah Jessica Parker que vous connaissez pour son rôle de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, elle faisait partie des favorites après son audition. Mais le réalisateur Emile Ardolino a finalement préféré l'audition de Jennifer Grey qui n'a pourtant duré que 5 minutes.