Dirty Dancing : 33 ans après, une suite en préparation avec Jennifer Grey

C'est la mode du moment : faire revenir des films ou séries des années après leur sortie en salles ou à la télé. Une mode à double tranchant qui enchante mais aussi fait un peu peur aux fans des oeuvres originales. Après le retour de Men in Black, de SOS Fantômes ou encore le futur film Indiana Jones, c'est un tout nouveau projet qui est en préparation du côté d'Hollywood et il a de quoi surprendre.

Jennifer Grey de retour dans Dirty Dancing 2

Eh oui, il y aura bientôt un Dirty Dancing 2 ! Un projet confirmé ce jeudi 6 août 2020 par Jon Feltheimer, président du studio de production Lionsgate. Pour l'instant, très peu de détails sont connus sur le projet. On sait uniquement que Jennifer Grey aka Bébé sera de retour et produira le long métrage qui sera réalisé par Jonathan Levine (Warm Bodies, Larguées). "Ce sera exactement le genre de film romantique nostalgique que les fans de la franchise attendent" a assuré Jon Feltheimer. On imagine donc que de nouveaux acteurs viendront incarner les héros avec une apparition de Bébé. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.

Porté par Patrick Swayze (décédé d'un cancer en 2009) et Jennifer Grey, Dirty Dancing avait été un carton surprise au box-office en 1987 et le titre (I've Had) The Time of My Life présent dans le film avait même remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Une "suite" intitulée Dirty Dancing 2 était sortie en 2004. Le film avait aussi eu droit à un remake en téléfilm avec Abigail Breslin en 2017 pour fêter son 30ème anniversaire. Une comédie musicale a aussi vu le jour en France en 2015.