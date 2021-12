Diane Leyre (Miss France 2022) complexée : "Je ne me trouve pas toujours terrible dans le miroir"

Diane Leyre avoue avoir "plein de complexes" et se "trouve pas toujours terrible dans le miroir"

Le 11 décembre dernier sur TF1, Diane Leyre (Miss Ile-de-France) a été élue Miss France 2022. Car si elle n'était pas la préférée du public, la Miss était en revanche la préférée du jury. Et depuis son sacre, la reine de beauté fait la tournée des médias. Invitée dans le Buzz TV de TV Mag, celle qui a décroché l'écharpe et la couronne tant convoitées a avoué être complexée malgré son physique de rêve.

"Dans mon physique, bien sûr, j'ai plein de complexes" a ainsi expliqué Diane Leyre, "Depuis que je me vois à la télé, ma bouche me dérange quand je parle. Quand j'étais petite, je me trouvais trop grande, après j'étais trop plate. On a tous nos complexes. J'ai été élue Miss France alors que le matin, je ne me trouve pas toujours terrible dans le miroir !".

