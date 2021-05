Départ 18:25 : l'aide jusqu'à 200 euros pour que les jeunes puissent partir en vacances

C'est L'ANCV (agence nationale pour les chèques-vacances), avec le soutien du Ministère en charge du Tourisme, qui est derrière ce projet. "Partir en vacances, c'est important pour le bien-être personnel, pour acquérir des compétences et surtout pour ne pas être exclu de la société" a ainsi souligné Alain Schmitt, directeur général de l'ANCV, dans un communiqué. Grâce au système de chèque-vacances pour les salariés, l'ANCV permet tous les ans à 11 millions de français(es) de partir en vacances.

Voilà les jeunes de 18-25 ans qui peuvent bénéficier de cette aide

Quels jeunes sont éligibles pour le dispositif Départ 18:25 ? Si vous souhaitez en bénéficier, il faut être âgé(e) entre 18 et 25 ans et résider en France. Ensuite, voilà la liste des conditions : soit avoir revenu fiscal de référence inférieur à 17 280 euros par an, soit être étudiant(e) boursier/bousière, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, en contrat aidé, en service civique, inscrit(e) dans une école de la deuxième chance, bénéficiaire de la Garantie Jeunes volontaire ou suivi(e) par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Différents séjours proposés, été comme hiver, à la mer, la ville ou la montagne

Si vous remplissez les conditions, où pouvez partir ? Vous avez accès à un large choix de séjours. Que ce soit "à la mer pour un séjour farniente au soleil, à la montagne pour des vacances sportives été comme hiver" ou encore "à la découverte des capitales européennes" comme l'explique le site internet de Départ 18:25. Et avec cette aide, vous pouvez aussi bien partir en voyage seul(e), en couple ou entre potes.