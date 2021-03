Permis de conduire : une aide de 1 300€ pour les jeunes en Île-de-France

La région Île-de-France avait d'abord lancé ce dispositif sous forme d'expérimentation dans le Val-d'Oise, en fin d'année 2020. 150 jeunes, entre 18 et 25 ans, ont participé. Et vu le succès, l'opération s'étend donc à toute la région. Une bonne nouvelle, d'autant plus que les auto-écoles ont rouvertes malgré la pandémie de coronavirus.

A noter aussi que Valérie Pécresse a également annoncé la création d'un revenu jeunes actifs (RJA), entre 500 et 670 euros par mois et avec une formation gratuite, pour aider les 18-25 ans sans emploi.

Quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier ?

Mais comment recevoir cette aide financière de 1 300 euros pour passer votre permis ? Cette nouvelle mesure concerne les jeunes âgés entre 18 et 25 ans, qui habitent en Ile-de-France et qui sont en insertion professionnelle. Vous devez donc être inscrit dans une mission locale, à l'école de la deuxième chance (E2C), dans un espace d'insertion (EDI), être en formation professionnelle financée par la région ou être demandeur d'emploi. Toutes les infos sont à retrouver en cliquant ici.

Et comme l'a précisé Le Parisien, l'association Agir ensemble à Drancy, en Seine-Saint-Denis, a aussi aidé de nombreux jeunes à obtenir leur permis beaucoup moins cher. Idriss Niang, président de l'association, a expliqué au journal que depuis 2012, des jeunes ont pu "passer le permis de conduire à 150 euros contre 70 heures de bénévolat, 60 heures de soutien scolaire et 10 heures d'intervention dans les collèges pour sensibiliser à la sécurité routière".