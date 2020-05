Les auto-écoles rouvrent : quand pourrez-vous passer le permis ?

Les auto-écoles rouvrent mais avec des conditions de sécurité

A partir de ce mercredi 13 mai 2020, vous pourrez de nouveau vous entraîner pour le code et/ou prendre des leçons de conduite dans votre auto-école. En effet, avec le déconfinement, les auto-écoles sont désormais autorisées à rouvrir leurs portes. "On ouvre ce matin (mardi 13 mai 2020, ndlr) !" s'est réjoui Bruno Garancher, le président du réseau d'écoles de conduites ECF, sur France Info. Frédéric Martinez, directeur du réseau ECF (Ecoles de Conduite Française) a de son côté confié sur BFM TV : "Nous avons été entendus, c'est l'essentiel", "C'est une très bonne nouvelle".

Les 12 000 auto-écoles rouvrent donc en France, mais avec des conditions sanitaires adaptées à la lutte contre le coronavirus. Quelles sont les nouvelles mesures de sécurité pour prendre un cours de conduite ? Les auto-écoles doivent suivre des procédures de désinfection des véhicules. Les moniteurs et les accompagnants vont aussi porter des visières en plus du port du masque. Quant à l'élève, il devra porter obligatoirement un masque mais n'aura pas de visière pour ne pas perturber sa visibilité.

Quand pourrez-vous passer le permis ?

Alors que les leçons peuvent reprendre, quand est-ce que les élèves qui n'ont pas leur permis de conduire pourront passer l'examen ? Bruno Garancher a précisé à France Info : "Le ministère de l'Intérieur nous garantit des examens, pour les permis moto et poids lourds à la toute fin mai, aux alentours du 25 mai probablement. Pour ce qui concerne la catégorie B, le permis voiture, on nous dit pour l'instant aux alentours du 2 juin".

Voilà pourquoi les auto-écoles avaient rouvert, puis fermé

Au départ, les auto-écoles avaient rouvert le lundi 11 mai 2020, premier jour de déconfinement marqué par la ligne 13 et les RER B et D bondés ou encore par le Canal Saint-Martin rempli de monde à Paris. Mais elles avaient ensuite dû fermer dès le mardi 12 mai 2020. Pourquoi ? A cause d'un décret publié ce lundi 11 mai 2020. "Ce décret nous a informés que les établissements recevant du public de catégorie R, dont font partie les auto-écoles, ne pouvaient pas rouvrir les 11 et 12 mai" a expliqué Patrice Bessone, président du CNPA (Comité National des Professionnels de l'Automobile) sur BFM TV.

Il avait alors ajouté, en colère : "Tous les professionnels se plient au droit, mais cela nous a mis un coup de froid. On ne peut pas faire preuve d'amateurisme, surtout pour une profession qui souffre financièrement". Les employés des auto-écoles commençaient eux aussi à s'énerver sur les réseaux sociaux.

Le ministère du Travail parlait alors d'une incompréhension sur BFM TV parce que "les organismes de formation, dont les auto-écoles, peuvent ouvrir depuis hier. Ceux qui disent le contraire ont mal lu le décret, qui se lit en miroir du précédent".

Mais Bruno Garancher a confirmé à France Info que non, les auto-écoles n'avaient pas le droit de rouvrir et qu'un "arbitrage a été rendu hier (mardi 12 mai 2020, ndlr) après-midi par le ministère de l'Intérieur". "Ça a été un peu compliqué. Effectivement, pendant deux jours, il a fallu lever un certain nombre de difficultés liées à un imbroglio juridique. On a beaucoup travaillé hier en coopération avec le ministère de l'Intérieur" avait-il ajouté. Et après 48 heures de stress et d'inquiétudes, les auto-écoles sont maintenant libres de reprendre du service.