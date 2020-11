Demain nous appartient : Maud Baecker (Anna) bientôt de retour, elle confirme !

Anna et Karim de nouveau en couple ?

En tout cas, Anna va avoir de nombreuses surprises lors de son retour à Sète avec tout ce qu'il s'est passé depuis son départ : Alexandre (Alexandre Brasseur) a trompé Chloé (Ingrid Chauvin) avec Flore (Anna Caillon), Chloé a ensuite demandé le divorce, Judith (Alice Varela) s'est retrouvée coincée dans une grotte deux semaines sans son traitement pour le diabète, Maxime a quitté Sète pour aller étudier la cuisine dans l'Institut Augsuste dans Ici tout commence, la nouvelle série quotidienne de TF1, ou encore Chemsa (Donia Eden), la témoin protégée de Karim est morte.

Cette disparition pourrait d'ailleurs laisser place à un retour de flamme entre Anna et le flic, non ? Cette intrigue n'était pas vraiment envisageable il y a un an : "Je crois qu'il faut faire un peu le deuil de Karim et Anna (...) On ne sait pas encore ce qu'il va advenir de ce couple. Est-ce que après ce qui s'est passé ils peuvent encore se remettre ensemble ?", a expliqué la productrice Sarah Farahmand. Rien n'est perdu donc !