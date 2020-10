Demain nous appartient : la série absente de TF1 ce soir, l'épisode déjà disponible sur Salto

Surprise, il n'y aura pas d'épisodes de Demain nous appartient ce mercredi 21 octobre 2020 sur TF1. Rassurez-vous, la série quotidienne portée par Ingrid Chauvin n'est pas mise au placard, ni victime de l'épidémie de Covid-19 comme au printemps dernier, elle va simplement laisser sa place à un événement spécial bien plus important. Et pour cause, la chaîne va diffuser en direct à partir de 18h45 l'hommage du gouvernement rendu à Samuel Paty, cet enseignant récemment tué à Conflans-Sainte-Honorine.

Une absence déjà rattrapée

Du côté de la fiction, tout rentrera dans l'ordre dès ce jeudi 22 octobre. Mieux, on aura même le droit à une double dose de Demain nous appartient. TF1 l'a en effet annoncé, afin de rattraper ce petit retard, elle diffusera deux épisodes à la suite à partir de 18h30. Une surprise ? Pas tant que ça. A quelques jours du lancement d'Ici tout commence - son spin-off, la chaîne se doit de préserver une continuité chronologique dans le cas où certaines intrigues se répondraient. Surtout, à l'image de ses concurrentes, l'histoire est censée se dérouler en temps réel avec notre propre monde et elle ne peut donc pas se permettre d'être en décalage avec notre actualité.

Néanmoins, si vous ne souhaitez pas attendre demain pour découvrir la suite de l'histoire, sachez qu'il existe une autre solution pour déjà voir l'épisode repoussé. On vous le révélait récemment, Salto - la nouvelle plateforme de streaming lancée par TF1, France Télévisions et M6, permet désormais de découvrir tous les épisodes de Plus belle la vie, Un si grand soleil et Demain nous appartient avec deux jours d'avance. De fait, il vous suffit simplement de vous abonner maintenant (ou de profiter du mois d'essai gratuit) afin d'avoir un temps d'avance sur tout le monde.

De quoi vous permettre d'éviter de nouveaux contre-temps futurs (il n'est pas rare de voir les séries quotidiennes être sacrifiées au profit d'événements sportifs) et réaliser que l'avenir des séries télé ne passe plus forcément... par la télévision.