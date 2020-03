Demain nous appartient : Ingrid Chauvin (Chloé Delcourt) lassée par la série ? Elle se confie

Ingrid Chauvin lassée par Demain nous appartient ?

C'est officiel, suite à l'épidémie liée au coronavirus en France, la production de Demain nous appartient a été mise en pause afin de protéger les comédiens et toute l'équipe technique. Pire, on l'a appris la semaine passée, TF1 a également pris la décision d'arrêter dès à présent la diffusion de la série, alors même qu'il lui reste encore quelques épisodes inédits en stock.

Heureusement, les mauvaises nouvelles s'arrêtent là pour le moment. Présente au casting depuis les débuts de la fiction quotidienne avec son personnage de Chloé Delcourt, Ingrid Chauvain a vu Télé 7 Jours l'interroger sur une possible lassitude. Sa réponse ? "Pas du tout. Les scénaristes sont formidables, ils continuent de nous étonner et de nous captiver".

"J'ai du mal à me projeter, mais..."

Malgré son incapacité à prévoir son futur, "honnêtement, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir", l'actrice l'a assuré, elle n'a aucune raison de s'imaginer ailleurs, "Je me sens vraiment bien dans ce présent avec Demain nous appartient. Je me suis installée à Sète avec mon mari et mon fils. On s'est construit une famille de coeur autour de la série".

Surtout, Ingrid Chauvain l'a précisé, il lui est impossible de s'ennuyer. Tandis que l'équipe créative rivalise d'inventivité chaque jour, "Sans doute vais-je vieillir avec mon personnage de Chloé Delcourt... Alex et elle voient leur famille s'agrandir, leur troisième enfant va pointer le bout de son nez", la série lui permet de faire énormément de rencontres, "Nous accueillons plein de comédiens. Je crois que l'on n'est pas loin des 450 comédiens à être passés dans la série."

Bref, si Plus belle la vie se déroule à Marseille, c'est bien à Sète que la vie est plus belle.