Demain nous appartient : Bastien (Joffrey Platel) vraiment de retour dans la série ?

Après les départs de Sébastien Capgras (Ulysse) et Marion Christmann (Amanda), une actrice emblématique s'apprête à revenir dans Demain nous appartient. C'est sur Instagram que Kenza Saïb-Couton (Soraya) a annoncé son retour dans la série de TF1. Les téléspectateurs vont aussi prochainement retrouver l'un des visages phares du feuilleton quotidien absent depuis plus de 3 ans maintenant : Joffrey Platel, aka Bastien. L'acteur est parti en janvier 2018 et depuis, son personnage est toujours dans le coma.

Bastien enfin de retour !

Bastien risque de ne pas se réveiller tout de suite car son retour est prévu sous forme de flashbacks. Dans une vidéo dévoilée en exclusivité sur MYTF1, on découvre Victoire dans un lit d'hôpital, suite à un malaise cardiaque, en train de se remémorer des souvenirs tels que les débuts de son histoire avec Georges, les retrouvailles avec sa grand-mère Anne-Marie ou encore sa relation avec Bastien avant son accident de voiture. Les ex-amoureux sont tous les deux au lit en train de se faire des déclarations, mais les téléspectateurs se demandent quand même si un vrai retour de Joffrey Platel est prévu ?

"On en reparle régulièrement. Je sais que c'est une idée, une envie, mais pour le moment...", a confié Marc Kressman, le nouveau directeur de collection de Demain nous appartient, à Télé Loisirs. Sauf que Sarah Farahmand, l'ancienne productrice de DNA qui travaille sur Ici tout commence maintenant, a déclaré qu'il fallait faire une croix sur cette idée : "Bastien ne va pas revenir dans la série. Aujourd'hui Victoire vit une autre histoire, avec Georges. Et il faut faire une croix dessus, je suis désolée." Après, cette révélation remonte à 2019. Rien n'est encore perdu donc !