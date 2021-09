Demain nous appartient : Kenza Saïb-Couton (Soraya) annonce son retour dans la série !

Avant de revenir sur le tournage de Demain nous appartient, Kenza Saïb-Couton a pu profiter de ses premières vacances à trois : "Une parenthèse iodée et 100% déconnectée (cimer le non-réseau) qui fait un bien fou, surtout en période de post-partum. Moi qui stressais pour un oui ou un non, finalement, un si petit bébé s'adapte très bien partout, et nous on apprend à lâcher prise et on revient encore un peu plus confiants", a-t-elle confié sur Instagram.