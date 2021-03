Demain nous appartient : une actrice de la série enceinte de son premier enfant !

Kenza Saïb-Couton de Demain nous appartient enceinte !

Après des intrigues fortes en émotions, la mort de Leïla (Samira Lacchab) et la fuite de Rémy (Liam Baty) notamment, Soraya Beddiar semble prendre une pause bien méritée loin des caméras de Demain nous appartient. Son personnage est beaucoup moins présent sur TF1 en ce moment et ce, pour une excellente raison : son interprète est enceinte de son premier enfant.

Eh oui, Kenza Saïb-Couton s'est absentée de la série pour cacher sa grossesse ! C'est sur Instagram que l'actrice a annoncé la grande nouvelle : "J'ai sorti ma plus belle robe à coeurs pour vous annoncer cette nouvelle PLEINE D'AMOUR. Un petit secret que j'ai gardé bien au chaud pendant plus de 5 mois, mais que je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Pardonnez mon absence ces derniers temps, mais c'était pour la meilleure cause du monde."