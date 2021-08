Demain nous appartient : après la mort d'Ulysse, Amanda (Marion Christmann) quitte la série

Ces dernières semaines, le casting de Demain nous appartient a été marqué par de nombreux départs, à commencer par ceux de Juliette Tresanini (Sandrine), Marie Catrix (Morgane), Théo Cosset (Arthur) et Dembo Camilo (Souleymane). Et malheureusement pour les fans, l'hémorragie ne semble pas près de s'arrêter.

Amanda va quitter Sète

Tandis que les téléspectateurs n'arrivent toujours pas à se remettre de la récente mort d'Ulysse - incarné par Sébastien Capgras, on apprend aujourd'hui que ce décès va entrainer, par effet boule de neige, l'absence d'Amanda, sa compagne, des nouvelles intrigues de la série. Dans un long message posté sur son compte Instagram, Marion Christmann - l'interprète de cette héroïne emblématique, a tristement confirmé qu'il était temps pour elle de faire ses valises.

"CLAP DE FIN... ! Pendant plus de deux ans, j'ai pris un plaisir fou à incarner et à faire évoluer ce personnage, a confessé l'actrice, qui n'a pas caché avoir vibré grâce aux histoires imaginées par les auteurs. Il s'en est passé des choses en deux ans... Amanda, une infirmière pétillante, rigolote, espiègle et émotive mais attachante, à la recherche de l'amour. Après avoir essuyé quelques chagrins, surmonté un viol et survécu à un effondrement dans une grotte, elle l'aura finalement trouvé son grand amour".

Une actrice heureuse de son expérience

Oui, là où l'on aurait pu penser que les scénaristes allaient mettre en scène la nouvelle vie d'Amanda sans Ulysse, son combat pour retrouver goût à la vie, ce qui aurait pu être passionnant et émouvant à suivre, les auteurs ont donc visiblement préféré tourner la page plutôt que d'écrire la suite.

De quoi décevoir l'actrice ? Si Marion Christmann confesse que son héroïne n'a pas été la plus chanceuse à Sète, "C'est vrai qu'elle n'a pas eu de pot", elle ne regrette absolument rien. Au contraire, elle l'a précisé, elle ne garde que le positif, "Mais c'était pour mon plus grand plaisir car en tant que comédienne, toutes ces histoires et émotions à jouer c'était un véritable cadeau" et savoure pleinement cette expérience enrichissante, "C'était une aventure incroyable, un rythme de tournage si fou mais si formateur ! Et c'est aussi plein de jolies rencontres que je n'oublierai pas".