Demain nous appartient : après Clem, François-David Cardonnel au casting ? L'acteur réagit

De Clem à Demain nous appartient pour François-David Cardonnel ?

Après Le Bazar de la charité, La Traque et plus récemment Clem - il a repris le rôle de Jérôme Thévenet qui était jusqu'à présent tenu par Benoît Michel dans la saison 12, François-David Cardonnel va-t-il prochainement intégrer le casting d'une autre fiction de TF1 ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Allociné.

Au détour d'une récente interview, le comédien a en effet été interrogé sur une possible apparition de sa part dans les séries quotidiennes de la chaîne, que ce soit Demain nous appartient ou Ici tout commence. Sa réponse ? "On ne me l'a pas proposé". Néanmoins, il l'a immédiatement précisé, il ne s'agit pas de projets vers lesquels il court. "J'avoue que je ne suis pas tellement intéressé par ce genre de format, a-t-il admis. Pour une seule raison : j'ai envie de faire plein de choses".

"Ca réduit les autres opportunités à côté"

Le comédien l'a effectivement précisé, il n'a bien évidemment rien contre les séries portées par Ingrid Chauvin ou Aurélie Pons, "Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup moins de cases qu'avant, les ponts sont plus nombreux à la télévision, donc je ne pense pas qu'on puisse se griller en jouant dans un feuilleton. (...) Je n'ai aucun snobisme envers ce genre de série." Il l'a d'ailleurs confessé, ces fictions peuvent au contraire avoir de nombreux avantages, "Ca doit être génial d'être sur une quotidienne, où on peut explorer un personnage de A à Z, dans plein de situations".

Malgré tout, François-David Cardonnel n'en démord pas, il n'est vraiment pas certain d'être fait pour ce genre de rôle, quitte à décevoir ses fans qui aimeraient l'y retrouver : "Je ne sais pas si ça me plairait. J'ai choisi ce métier pour avoir une diversité de rôles." Aussi, même s'il ne ferme pas la porte à une telle éventualité dans le futur, "il ne faut jamais dire jamais", il faudra des arguments extrêmement solides pour le convaincre de changer d'avis, "Je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi. (...) Ca réduit les autres opportunités à côté, car on est très pris lorsqu'on tourne dans une quotidienne".

Qu'il se rassure, au regard de la situation actuelle de Demain nous appartient, visiblement en danger à cause de ses audiences déclinantes, même s'il venait à intégrer le casting, il pourrait ne pas rester très longtemps à l'écran.