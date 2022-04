Clem : une saison 13 prévue ? Lucie Lucas et Thomas Chomel donnent leur avis

Depuis 12 ans, Clem vit de folles aventures sur TF1. Pour cette saison 12, la jeune femme a fait face au retour de son ex, Jérôme qui n'était plus joué par Benoît Michel mais par François-David Cardonnel. Comme depuis la saison 9, cette saison 12 de Clem était plus courte puisqu'elle ne contient que 6 épisodes (contre 10 épisodes en saisons 7 et 8). Après les fins d'autres séries cultes de la chaîne comme Alice Nevers, Profilage ou Section de recherches, Clem va-t-elle faire ses adieux ?

Une saison 12 pas imaginée comme la dernière

Pour l'instant, TF1 n'a pas fait d'annonce concernant la fin ou le renouvelle de Clem. Mais qu'en pensent les acteurs ? Dans une interview donnée à nos confrères d'Allociné, Thomas Chomel se veut rassurant sur la suite. L'interprète de Valentin (que l'on peut voir aussi dans la série Parallèles sur Disney+) assure que cette saison 12 n'est pas prévue pour être la dernière. "La saison 12 n'a pas été pensée comme la dernière, et dans l'univers de Clem, on peut toujours imaginer de nouvelles histoires. J'espère que le jour où la série s'arrêtera, on pourra offrir une vraie belle fin au public." a-t-il confié. Et d'ajouter concernant un retour pour une saison 13 : "Tout dépend de ce qu'on me propose à jouer. Si le scénario me plaît, bien sûr. Et je fais confiance à Fabrice Renault, notre producteur, et aux scénaristes. Je suis sûr qu'ils imagineront une belle intrigue qui me plaira."

"Chaque année, je dis au revoir à tout le monde"

Au micro de PRBK, Lucie Lucas a également évoqué la fin de la série. Quand on lui a demandé jusqu'à quand elle se voyait jouer dans la série, l'actrice nous a confié : "Chaque année, je dis au revoir à tout le monde en disant : 'Je ne reviendrai pas l'année prochaine parce que ça prend trop de place dans ma vie, là, il faut que je fasse d'autres choses'. Et puis chaque année, je me dis : 'Mais ça me manque'. Les scénaristes trouvent des histoires qu'on a envie de défendre et c'est fabuleux de retrouver cette équipe. C'est une façon de me protéger de dire au revoir comme si ça n'allait pas durer pour ne pas être déçue le jour où ça s'arrêtera." L'actrice a aussi expliqué :"C'est vrai que tourner avec une équipe comme ça, c'est exceptionnel et la plupart des gens qui viennent sur le tournage de Clem voient l'énergie qu'il y a sur le tournage, ils voient bien qu'on est pas au goulag !"

Alors, Clem aura-t-elle une saison 13 sur TF1 ? Réponse à venir.