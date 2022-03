Parallèles sur Disney+ : "Les ados ont fait l'âme du tournage", Guillaume Labbé nous plonge dans les coulisses (Interview)

Les projets français s'enchaînent pour Disney+. Après Week-end Family, première série française originale, lancée en février, le mois de mars voit l'arrivée d'une autre série à ne pas manquer : Parallèles, créée par Quoc Dang Tran. Les 6 épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme et ils vont vous tenir en haleine ! On y suit Bilal, Romane, Samuel et Victor, quatre amis qui, lors d'une soirée, vont voir leurs destins bouleversés. Ils comprennent alors qu'ils ont été transportés dans des univers parallèles et vont tout faire pour se retrouver.

Un tournage loin de Paris avec un groupe soudé

Comme toile de fond, les équipes de Parallèles ont posé leurs caméras loin de la capitale, près de Chambéry. Ces paysages de montagne apportent une ambiance encore plus particulière à cette série addictive. "C'est assez impressionnant là où on a tourné, il y a une énergie dans le lieu (...) C'est super sympa de tourner dans des environnements comme ça, de sortir de Paris." nous confie Guillaume Labbé qui incarne l'inspecteur en charge de l'enquête dans la série. L'acteur vu dans Plan coeur et Je te promets explique aussi que l'ambiance était particulièrement bonne, grâce à l'ambiance entre les jeunes acteurs. "Ce groupe-là a fait l'âme du tournage, il y a un groupe qui s'est créé donc c'était agréable de les rejoindre." explique-t-il.

"Mon personnage est en galère"

Dans Parallèles, Guillaume Labbé s'amuse en incarnant un policier complètement dépassé par les événements. "Il est en galère ! C'est quelqu'un qui, à la base, a un problème relationnel avec une façon de penser qui est la sienne. Il a du mal à se faire comprendre et il tombe dans une situation absolument pas rationnelle, il est complètement paumé, c'était agréable de jouer ça." a déclaré l'acteur.

Découvrez notre interview avec Guillaume Labbé pour Parallèles dans notre diaporama.