Demain nous appartient : Anne Caillon (Flore Vallorta) annonce son départ de la série

Et encore un départ dans Demain nous appartient ! Après Samira Lachhab (Leïla), Juliette Tresanini (Sandrine) ou encore Clément Rémiens (Maxime) qui est de retour après son départ d'Ici tout commence, c'est un autre personnage du feuilleton de TF1 qui s'apprête à disparaître. Anne Caillon vient de le confirmer : Flore Vallorta ne sera bientôt plus au programme de la série.

"C'est tombé à point nommé dans ma vie"

Dans les récents épisodes de Demain nous appartient, Flore a perdu pied. Elle s'est attaquée à Alex (Alexandre Brasseur) et à Maxime, et ça ne va pas s'arrêter là ! Une intrigue choc qui va servir de porte de sortie pour son interprète, Anne Caillon, qui est présente depuis les débuts de la série. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, l'actrice confie que cette intrigue ne l'a pas surprise. "Cela faisait un petit moment que mon personnage n'était pas très nourri et que je n'avais pas grand chose à défendre. Notamment parce que j'étais aussi moins présente sur le plateau, ayant eu quelques projets à côté. C'était donc moins facile pour les auteurs d'inventer de jolies choses pour Flore" a-t-elle confié.

L'actrice n'est cependant pas triste de faire ses adieux à la série puisqu'elle confie : "C'est tombé à point nommé dans ma vie. Je n'aurais pu rêver mieux, c'était l'occasion rêvée. Le rythme de tournage de DNA est difficile à tenir quand on a une vie de famille". Anne Caillon avoue d'ailleurs avoir mal vécu l'éloignement avec sa fille qui n'avait que 5 ans au début de Demain nous appartient. La star déclare cependant qu'elle n'aurait peut-être pas pu prendre elle-même la décision de quitter la série. "Choisir de quitter une quotidienne est une décision difficile (...) pour une comédienne, notamment de mon âge, travailler dans Demain nous appartient est une chance énorme. C'est un métier difficile, Plus on vieillit, plus c'est dur de trouver du boulot... On ne va pas se mentir. J'ai beaucoup d'amis qui ne travaillent pas ! Alors jouer dans cette série était très rassurant, et très confortable. (...) Je n'aurais donc pas pu rêver mieux pour ma sortie..." ajoute-t-elle.

Flore de retour un jour ? Pas impossible

Flore fera donc bientôt ses adieux et Anne Caillon a expliqué que son personnage ne va pas mourir mais sera internée dans un hôpital psychiatrique. Une façon de laisser la porte ouverte pour un possible retour. L'actrice n'est d'ailleurs pas totalement contre : "Tout est possible. C'est quelque chose qui se déciderait entre la production et moi en cas de désir mutuel. Mais les auteurs ont déjà tant de choses à faire avec les nouveaux personnages. (...) On verra. En tout cas, je ne suis pas morte." explique-t-elle.