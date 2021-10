Demain nous appartient : Juliette Tresanini (Sandrine) quitte officiellement la série

Une page se tourne dans le monde de Demain nous appartient. Présente à l'écran depuis son lancement en 2017, la comédienne Juliette Tresanini - l'incontournable interprète de Sandrine Lazzari, vient en effet d'annoncer sur son propre compte Instagram qu'elle quittait officiellement la série.

Juliette Tresanini annonce son départ de Demain nous appartient

Après avoir posté de nombreuses images extraites de la fiction quotidienne ou des coulisses du tournage, l'actrice a ainsi laissé parler son émotion en légende : "Il y'a des gens qu'on ne voudrait jamais quitter, des rencontres, des endroits, des souvenirs qu'on ne pourra jamais oublier, des projets qui nous ont transporté, des personnages qui nous ont habité... une petite vie, une page qui se tourne".

Un départ qui devrait logiquement attrister les fans les plus fidèles, mais qui n'est pas définitif. Juliette Tresanini l'a au contraire laissé entendre, la porte reste ouverte à un futur retour, "Ce n'est qu'un au revoir les amis, je vous aime". De même, elle l'a promis, on la retrouvera très rapidement sur nos écrans, "Déjà arrive le commencement d'une autre vie. Je vous raconterai tout très bientôt! On ne se lâche pas". Reste désormais à savoir où.