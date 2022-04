Damso en concert : après Bercy, le rappeur annonce une grande tournée ! Places, prix, dates...

Damso a rempli ses quatre dates de concert à l'Accor Arena (Bercy) des 14, 15, 16 et 17 décembre 2022 en seulement quelques minutes. De nombreux fans ont été très déçus de ne pas pouvoir s'offrir le fameux sésame à temps.

Mais heureusement pour eux, ils pourront bientôt voir leur rappeur préféré en concert près de chez eux ! Celui qui a récemment sorti le tube Dégaine en feat avec Aya Nakamura a annoncé une grande tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique. "Bonjour, je pars en tournée dans toute la France, Spotify vous en dira plus demain. Bonne journée 🖖🏾" a tweeté le rappeur, le mardi 26 avril dernier, alors que les auditeurs qui ont le plus saigné ses sons sur la plateforme ont eu droit à un accès privilégié pour prendre leurs places.

Où et quand réserver les places ?

Les places de sa tournée intitulée "QALF Tour", comme son dernier album avec lequel il a rencontré un succès fou, sont mises en vente dès ce jeudi 28 avril 2022 à midi ! Il faudra être rapide pour se procurer un précieux ticket, puisqu'on est prêt à parier que les billets vont partir très vite ! Il vous faudra débourser entre 43 et 63 euros par place en fonction des catégories (places assises, fosse, fosse early access). Donc, si vous êtes fans, dépêchez-vous de vous rendre sur www.billetteriedamso.com

Découvrez toute les dates de la tournée de l'interprète du titre 911 :

Vendredi 28 octobre : Galaxie d'Amnéville, Amnéville

Samedi 29 octobre : Zénith de Caen, Caen

Samedi 5 novembre : Le Dôme, Marseille

Dimanche 6 novembre : Zénith de Dijon, Dijon

Mercredi 9 novembre : Zénith Nantes Métropole, Nantes

Vendredi 11 novembre : Arena de Genève, Genève

Jeudi 17 novembre : Halle Tony Garnier, Lyon

Samedi 19 novembre : Zénith de Rouen, Rouen

Dimanche 20 novembre : Zénith de Strasbourg, Strasbourg

Mercredi 23 novembre : Reims Arena, Reims

Samedi 26 novembre : Zénith d'Auvergne, Clermont-Ferrand

Dimanche 27 novembre : Le MusikHALL, Rennes

Samedi 3 décembre : Arkéa Arena, Bordeaux

Vendredi 9 décembre : Zénith Arena, Lille

Samedi 10 décembre : Palais 12, Bruxelles

14, 15, 16, 17 décembre : Accor Arena, Paris