Damso sort "QALF Infinity", son nouvel album, ce soir

C'est la semaine des bonnes nouvelles pour les amateurs de rap. Tandis que Booba a récemment confirmé son intention de poursuivre sa carrière, c'est ce jeudi 29 avril 2021, dès minuit, que Damso dévoilera QALF Infinity, son tout nouvel album.

Un nouvel album important pour Damso

Décrit au micro de France Inter comme "la suite de QALF et la fin des lettres grecques, donc d'Ipséité, sorti en 2017", ce nouvel opus est également celui dont le rappeur est le plus fier. Auprès de Léa Salamé, l'interprète de 911 a en effet confessé : "Je pense qu'après [cette sortie] je serai un artiste dit accompli. C'est comme ça que je le vois. J'aurais réussi à vraiment être dans ma passion et à ne rien regarder d'autre".

Cependant, on vous rassure tout de suite, à l'inverse de Booba avec Ultra, QALF Infinity n'a pas été imaginé comme son dernier album. S'il ne sait pas encore ce qu'il fera ensuite, Damso ne ferme aucune porte à de nouveaux projets musicaux à l'avenir : "Mon dernier album ? Non. Enfin, j'en sais rien en fait. Je voulais juste le faire, et là partir et essayer d'entretenir ma passion comme je le peux".

Un évènement spécial auprès de ses fans

Par ailleurs, cette passion pour la musique, Damso compte bien continuer à la partager avec son public. Ainsi, afin de célébrer la sortie de QALF Infinity, le rappeur a imaginé un évènement aussi original que génial. Dès ce mercredi 28 avril 2021, à 23h (soit une heure seulement avant la mise en ligne officielle de ses nouveaux sons), il profitera de son compte Instagram pour organiser une écoute en avant-première de son album avec ses fans, à travers un live qu'il animera.

Une situation inédite, mais nécessaire selon lui. Il l'a rappelé, en cette période compliquée où les concerts sont repoussés et les rassemblement interdits, Damso voulait absolument offrir une expérience spéciale à celles et ceux qui le soutiennent depuis des années : "Mon but c'est vraiment de faire cette écoute avec mon public comme avec la pandémie on n'a plus du tout de contact". Deux cadeaux en un, Damso est un rappeur généreux.

QALF Infinity sera disponible en magasin et en streaming dès ce jeudi 29 avril 2021.