Damso, la fin de sa carrière en 2022 ? "J'ai fait un plan sur 10 ans pour réussir avant de partir"

Alors que Damso cartonne en ce moment avec son nouvel album "QALF", porté notamment par le single 911, il est déjà en train de réfléchir à la fin de sa carrière. En septembre dernier, il expliquait déjà en interview vouloir se retirer de la scène en 2022 pour respecter son "plan de 10 ans", soit la durée souhaitée du succès avant de repartir dans l'anonymat : "En 2022, je retourne dans mon truc et on ne me fait plus chier. J'ai mis ma famille à l'abri et je repars faire de la musique tranquillou, je n'ai pas besoin de sortir, pas besoin de faire une tournée", a expliqué le rappeur à Tarmac.

Damso parle de sa vie après sa carrière musicale

Sa vie après la célébrité, Damso la voit dans un camping-car "où je fais un studio dedans" : "Je fais le tour du monde si je peux puis je fais des sons pour moi." Depuis ces confidences, ce projet est toujours d'actualité comme le confie l'ancien protégé de Booba à The Guardian : "La vie qu'on offre ne me parlait pas : se lever à 8h du matin, revenir à la maison à 17h ou plus tard et attendre la retraite. Alors, j'ai fait un plan sur 10 ans pour réussir avant de partir (...) J'ai envie de faire de la musique pour moi-même, d'aller à la montagne. Je pourrai dormir paisiblement avec tout ce dont j'ai besoin pour faire du son."

Damso poursuit : "On a l'impression que l'industrie tue les artistes, dans le sens où tu dois toujours trouver une idée qui va faire le buzz, ce qui met un frein à la créativité (...) J'ai fait ce plan pour le plaisir, mais aussi pour avoir du succès à la fin. Si je veux partir, je m'en irais paisiblement avec juste ma musique. Mais mon coté sombre ne partira jamais, il fait partie de moi, il ne me dérange plus. J'ai appris à vivre avec pour vivre mieux."