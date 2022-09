D'Elizabeth II à Diana en passant par les corgis, 7 films et séries 100% famille royale britannique à voir

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est morte à 96 ans. Après 70 ans de règne, elle reste la monarque ayant régné le plus longtemps en Angleterre. La souveraine a inspiré les scénaristes et réalisateurs au fil de son règne. Et si vous voulez en savoir plus sur la famille royale, on a ce qu'il vous faut.

1. The Crown

Série incontournable pour qui veut en savoir plus sur la reine Elizabeth, The Crown est, depuis l'annonce du décès de la souveraine, revenue dans le top 10 de Netflix. En même temps, la série créée par Peter Morgan est l'oeuvre la plus aboutie sur la vie de la reine. L'action débute en 1947, lors du mariage d'Elizabeth, alors simple Princesse, et du Prince Philip. Sa vie va être bouleversée quand elle accède au trône en 1952, suite à la mort de son père le roi George VI. The Crown suit le règne de la souveraine à travers les événements clés de sa vie et du pays, les acteurs changeant toutes les deux saisons pour pallier à l'évolution de son âge. La saison 5 avec Imelda Staunton arrivera en novembre 2022 sur Netflix.

Dispo sur Netflix.

2. The Queen

S'il y a bien un événement de la vie de la reine Elizabeth II qui a fait débat et attiré les foudres du grand public, c'est le silence de la famille royale suite à la mort de Diana. C'est à ces quelques jours qu'est consacré The Queen avec Helen Mirren, écrit par Peter Morgan (le boss de The Crown). Le film revient sur les coulisses de ce moment déterminant pour la reine Elizabeth II, notamment via ses relations avec le Prince Charles et le Premier ministre de l'époque, Tony Blair. Helen Mirren a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation.

Dispo en VOD.