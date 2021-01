Cyril Hanouna VS Camille Combal : l'animateur accuse La grande incruste de plagiat

Cyril Hanouna accuse Camille Combal de plagiat, H2O confirme le courrier envoyé

Le 26 décembre 2020, les téléspectateurs ont découvert Camille Combal dans sa nouvelle émission La grande incruste sur TF1. Il s'incrustait dans des émissions et des séries de TF1, TMC et TFX comme Koh Lanta, Demain nous appartient, Balthazar et Les Mystères de l'amour, mais en version parodies. En plus de Danse avec les stars (dont le tournage de la saison 11 a été décalé à cause de la pandémie) ou encore Mask Singer (dont la saison 3 est en préparation), l'animateur de TF1 enchaîne les émissions.

Sauf que Cyril Hanouna trouverait que La grande incruste copie ce que l'ancien chroniqueur faisait dans TPMP sur C8. "Baba" aurait donc envoyé, via sa société H2O Productions, une lettre de mise en demeure à la première chaîne d'Europe pour plagiat. C'est le magazine Public qui a révélé l'info, précisant que Cyril Hanouna menace ainsi le programme de Camille Combal de poursuites judiciaires. Le trublion du PAF "considérerait tout cela comme un plagiat", jugeant que La grande incruste serait copiée sur Le poste de surveillance, l'ancienne chronique de Camille Combal dans TPMP.

Et la direction de H2O Productions a confirmé au site puremedias.com "qu'une action a été engagée".

"C'est vraiment une idée de Cyril de s'incruster dans des fictions"

La direction de la boîte de production de Cyril Hanouna a même affirmé à nos confrères : "C'est vraiment une idée de Cyril de s'incruster dans des fictions ou dans des jeux télé. Il le faisait déjà sur France 4 (chaîne d'origine de Touche pas à mon poste, ndlr) avec un chroniqueur qui s'appelait Yann Stotz. Camille l'a ensuite fait avec nous pendant des années".

"Cela aurait été plus simple que soit Camille, soit la production, appelle Cyril pour lui parler de ce prime parodique" a-t-il déclaré, "En découvrant dans une bande-annonce des éléments qui sont quasi identiques, tout le monde aurait réagi de la sorte et c'est normal d'entamer une action. S'il y avait eu un échange entre eux et nous, il n'y aurait pas eu d'action derrière".