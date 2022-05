Cyril Hanouna présent au Stade de France lors des incidents : "J'ai eu grave peur pour mon fils"

On le sait, Cyril Hanouna est un passionné de sports et surtout de padel. Il a d'ailleurs raconté une anecdote folle qui a eu lieu lors d'un tournoi organisé pour son fils. Mais l'animateur de TPMP est aussi un grand fan de foot. Il était d'ailleurs présent au Stade de France, ce samedi 29 mai 2022, pour le match de la finale de Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool. Mais, malheureusement, la fête a été gâchée par des incidents survenus autour du stade. Certains spectateurs sont entrés dans l'enceinte sans billet, tandis que d'autres, qui avaient bien leurs places, étaient bloqués dehors. Tout cela a provoqué de gros mouvements de foule et la sécurité semblait dépassée.

"J'ai vraiment cru qu'on allait pas y arriver"

"Les chéris, on sort du Stade de France ! Bon déjà, je suis comme un ouf pour Karim (Benzema, victorieux avec le Real Madrid, ndlr), que j'aime ! Mais darka absolue en arrivant je suis obligé de passer sous la barrière avec Lino, tellement c'était la folie ! Et le vigile me demande un selfie ! Une dinguerie ! Je vous raconte lundi" a tweeté l'animateur qui est toujours en négociation avec C8.