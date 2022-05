Cyril Hanouna - sa fille Bianca, 11 ans, draguée devant lui, il craque : "tu choperas jamais ma fille"

On le sait, Cyril Hanouna ne cache rien à ses téléspectateurs. Ce lundi 16 mai 2022 dans TPMP, l'animateur est revenu sur l'incroyable fête d'anniversaire qu'il a organisée pour les 10 ans de son fils Lino. Au programme : un tournoi de Padel, la nouvelle passion de celui qui s'est récemment dit "fermé à l'amour". Sa fille Bianca, 11 ans, était également présente à la fête et elle a visiblement tapé dans l'oeil d'un petit invité nommé Paul... Ce qui n'a pas plu au papa protecteur.

"Celle-là, tu ne la touches pas sinon je prends la raquette, je te la casse sur la tête. Ça va être aussi simple que ça, j'annule le tournoi, j'annule la coupe, j'annule tout !" aurait dit celui qui a recadré ses chroniqueurs au petit dragueur. Une situation qui aurait beaucoup amusée la jeune fille. Elle aurait d'ailleurs pris un malin plaisir à taquiner son père. "Paul il m'aime", lui aurait-elle chuchoté plusieurs fois dans l'oreille. Ce qui a eu le don d'énerver le fantasme de Matthieu Delormeau.

"C'est pour ça que Bianca a changé d'école"

Mais Baba a craqué lorsque la maman du petit Paul est venue en rajouter une couche ! "Il y a la daronne de Paul à un moment qui vient me voir et me dit : 'Je crois que Paul était amoureux de Bianca lorsqu'ils étaient dans la même école'", raconte-t-il. Ce à quoi Cyril Hanouna aurait répondu : "Je sais, je suis au courant, c'est pour ça que Bianca a changé d'école". Une punchline qui a beaucoup fait rire les chroniqueurs et le public.

"Très sympa, j'adore ce petit, je lui ai dit : 'tu choperas jamais ma fille, mais tu vas peut-être faire une grande carrière'" continue l'animateur. "Quel âge a-t-il ?" demande alors Bernard Montiel, qui a récemment été blacklisté du plateau. "48 ans" s'amuse Baba, avant de rectifier : "Mais non, il a son âge, il a 11 ans".

Les prochain prétendants de Bianca sont prévenus... Le père n'est pas facile !