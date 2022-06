Cyndie (Mariés au premier regard 2022) tacle le montage : "Il y a beaucoup de mensonges"

La fin approche pour les couples de Mariés au premier regard 2022. Plusieurs ont déjà annoncé leur envie de divorcer comme Axel et Caroline ou Emilie et Frédérick. Pour d'autres, le big love est toujours d'actualité comme Pauline et Damien ou Bruno et Alicia. Jauffrey et Cyndie se classeront-ils dans la première ou dans la seconde catégorie ? La semaine dernière, les internautes ont été surpris de découvrir la venue de Cyndie chez Jauffrey. Car surprise, les toilettes du candidat étaient en travaux et sa femme n'a pas vraiment kiffé. Cyndie s'était expliqué à ce sujet et elle vient d'évoquer de nouveau l'émission.

Mensonges et scènes supprimées, Cyndie pousse un coup de gueule

C'est en stories sur Instagram que Cyndie a mis les choses au clair concernant Mariés au premier regard 2022. Une "super" expérience qui est cependant teintée de déceptions. Car elle l'avoue, Cyndie n'a pas reconnu son aventure dans le montage de l'émission de M6. "Je suis juste hyper déçue des montages car mis à part mon mariage, je ne reconnais pas ce que j'ai vécu." a-t-elle confié en stories sur son compte Instagram. La femme de Jauffrey va même encore plus loin. "Beaucoup de choses ne me plaisent pas sur les montages, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses que la production n'a pas montrées, je ne sais pas pourquoi" écrit Cyndie.

Dans une session de questions-réponses, elle a également répondu à un internaute qui soulignait que la prod de MAPR la faisait passer pour une "méchante". "En toute honnêteté, je ne sais pas pourquoi et je pense qu'ils ne me donneront aucune réponse si je leur demande pourquoi. J'ai l'impression qu'il faut toujours un méchant et un gentil dans l'histoire." ajoute la candidate. Cyndie a aussi tenu à répondre à ceux qui la trouve froide avec Jauffrey. "Je n'ai absolument pas été vache et ni dans le jugement. C'est la joie des montages et encore c'est pas fini, ils se sont raconté leur propre histoire. Il fallait un méchant dans l'histoire" déplore-t-elle.

Cyndie n'est pas la première candidate de Mariés au premier regard 2022 à critiquer le montage. Alicia a elle aussi rétablit sa vérité et dénoncé des passages coupés. Elle a également critiqué le fait que la prod mettait l'accent sur l'accident dont elle a été victime et qui a couté la vie à sa soeur. Jennifer a elle aussi pointé du doigt le montage après des critiques sur les réseaux.