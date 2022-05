Cyndie (Mariés au premier regard 2022) explique pourquoi sa robe était aussi décolletée

Jauffrey et Cyndie se sont dit "oui", dans l'épisode 8 de Mariés au premier regard 2022, dont nous vous avons proposé les meilleurs moments en tweets. Tout s'est passé parfaitement entre les deux jeunes mariés qui sont apparus instantanément très complices. Sur Twitter, un détail a beaucoup fait parler. En effet, la candidate portait une robe très, très décolletée. Visiblement, cela n'a pas déplu à l'ancien nageur, ami de Frédérick Bousquet et Florent Manaudou, qui ont assisté au mariage.

"Des retouches ont donc dû être faites en urgence"

Lors d'un live Instagram, Cyndie a évoqué la fameuse robe. Selon elle, lors des essayages, la tenue n'était pas autant décolletée. "Elle était décolletée mais ça allait, ça ne remontait pas ma poitrine", a-t-elle expliqué, avant de révéler : "Mais le matin du mariage, je perdais mes bretelles. Des retouches ont donc dû être faites en urgence et elles ont modifié le rendu de la robe".

"Donc ma gentille et adorable styliste est allée chez un costumier me faire remonter les bretelles. Et en remontant les bretelles... Voilà voilà... il y a tout qui est remonté", s'est ensuite amusée celle qui est apparue très proche d'un autre marié de l'émission sur les réseaux sociaux.

Des robes qui coûtent chères

Le mercredi 11 mai dans TPMP, Cyril Hanouna a dévoilé le budget de la production pour les robes et les costumes des mariés. "Les femmes peuvent choisir une robe entre 1500 et 2500 euros et les hommes, un costume entre 710 et 910 euros... C'est beau ! C'est un très beau budget" a révélé l'animateur.

Pour découvrir la suite des aventures de Jauffrey et Cyndie dans Mariés au premier regard 2022, rendez-vous tous les lundis sur M6.