Creustel, le compte Instagram parodique qui arrive à nous faire rire du confinement

En cette période de confinement, tous les moyens sont bons pour s'occuper et se changer les idées et, pour ça, internet est une véritable mine d'or. Outre les visites de musées virtuelles, les concerts d'artistes en live, Noah Centineo qui partage son numéro de téléphone, les cours de sport de Tibo InShape, ou encore les dessins du père de Léna Situations qui redonnent le sourire, les internautes ne manquent pas d'imagination pour faire rire et faire du bien au moral. C'est justement le but du compte Instagram intitulé Creustel, créé par les comédiens et auteurs Marion Creusvaux et Julien Pestel.

Creustel, le compte Instagram parodique...

Chaque jour, ils s'amusent à doubler des scènes de films et de séries cultes en fonction de l'actualité. "Faire des détournements nous trottait dans la tête depuis un moment", a confié Marion à 20 minutes, expliquant que le confinement leur a permis de se lancer. Dirty Dancing, Jumanji, L'Exorciste, Scream, Le Parrain ou encore Interstellar... tous y passent. On retrouve ainsi Jessica Chastain engueuler Matthew McConaughey qui est allé se balader "sur les quais" : "Pauvre connard ! Tu te rends comptes que par ta stupidité on peut rester confiner 250 ans. Débile mental ! Tu n'es qu'une pauvre merde ! Tu te rends compte que tu risques ta vie et celle des autres, espèce de fils de p... ? T'as aucun respect sombre connard égoïste. Alors, une bonne fois pour toutes, toi et ta petite bite, restez vous." Comment occuper ses enfants et, surtout, comment les supporter quand on les a H24 à la maison, la vie de couple pendant le confinement, pourquoi il est important de rester chez soi, que l'on soit atteint ou non du covid-19... Voilà des sujets qui devraient parler à tout le monde en ce moment !

... qui fait du bien pendant le confinement !

En seulement quelques jours, le compte a plus de 36 700 abonnés. Un succès auquel ils ne s'attendaient pas : "Nous ne nous attendions pas à tant de partages. On pensait surtout faire rire nos potes et puis c'est devenu viral très rapidement. C'est un plaisir de voir que beaucoup de gens semblent rire de bon coeur. Nous sommes très touchés par les messages provenant de personnes confrontées à la solitude, à l'isolement, et à ceux qui continuent de travailler, en particulier le personnel médical. Chacun traverse ce confinement plus ou moins difficilement et si on peut leur changer les idées ne serait-ce qu'une minute par jour, alors tant mieux."